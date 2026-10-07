Шнякин назвал скандал Роналду и Жезуша «чепухой»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конфликте нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с главным тренером команды Жорже Жезушем.

«Чем амплитуднее скандал Роналду — Жезуш, тем более липким и дискомфортным становится чувство неловкости. Даже если Криш снесёт тренера всеми своими триллионами подписчиков и фанов, вернётся, забьёт 20 голов за сборную и выиграет вновь эту Лигу наций, дымка говнобаттла не рассеется. Какая же чепуха получается, а. Тоскливо уже от каждой следующей новости, а не весело», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Вчера, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде. Напомним, Криштиану покинул расположение сборной после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.