Экс-директор «Барселоны» заявил, что Роналду не знает своего места в истории футбола

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на заявление Криштиану Роналду о ситуации в сборной Португалии.

«То, что Криштиану Роналду сравнивает себя с Марадоной и Пеле, означает две вещи: во-первых, он не знает своего места в истории футбола, а во-вторых, он, по крайней мере, больше не осмеливается сравнивать себя с Месси», – написал Фрейша в соцсети.

Напомним, 41-летний футболист покинул расположение национальной команды после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче Лиги наций с Норвегией, прошедшем 27 сентября.

Роналду объяснил эту ситуацию так: «Жезуш попросил меня выйти на 30 минут с Норвегией – я думал, что в тот день играть не буду, но согласился. Я разминался, но меня не выпустили. Тренер нарушил обещание».

Форвард также рассказал, что после матча с Норвегией согласовал с Жезушем план его выступления перед следующим матчем, однако тренер «второй раз нарушил слово». Один из тезисов, которые должен был озвучить Жорже, звучал так: «Я совершил ошибку, отправив игрока уровня Пеле и Марадоны разминаться и не выпустив его на поле».