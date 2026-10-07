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«Есть условия». Симойнш рассказал, как урегулировать скандал Роналду и Жезуша

«Есть условия». Симойнш рассказал, как урегулировать скандал Роналду и Жезуша
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Бывший португальский футболист и тренер Антониу Симойнш высказался о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, покинувшим национальную команду из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

«Им лучше встретиться и заключить мир, чем продолжать войну. В этом нет смысла. Если есть условия для возвращения Криштиану, то его должны принять, но его должны принять все, а не несколько человек.

Мы не обязаны соглашаться с Криштиану, и я считаю, что он неправ. Если он признал свою ошибку, то давайте дадим ему возможность хотя бы попрощаться достойно, в соответствии с его статусом. Нам нужны здравый смысл и терпимость», – приводит слова Симойнша O Jogo.

Ранее Симойнш заявил, что Роналду является «эгоистом».

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