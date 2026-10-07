«Для меня он номер один в этом поколении». Корнеев — о Месси

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси и отметил его влияние на игру команд.

«Для меня он номер один в этом поколении. Его невозможно с кем‑то сравнить. Да, есть суперигроки. Но то, что он делает на поле, какое влияние имеет… Все игры команд, где он есть, построены вокруг него. У него есть статус святого — не обороняется, на тренировке его нельзя трогать. Но он выходит и создаёт голы. Результативные действия буквально прилипли к нему», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

39-летний Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины в товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (3:0). На счету 39-летнего нападающего гол и два ассиста.

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в игре с Венгрией. За 208 матчей форвард забил 126 голов и сделал 70 ассистов. В составе Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах — и Финалиссиму-2022.