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Джуд Беллингем высказался о своей игре после матча Лиги наций с Чехией

Джуд Беллингем высказался о своей игре после матча Лиги наций с Чехией
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о своей игре после матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Чехией (3:0).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Цоуфал – 27'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 57'    

«Я получаю удовольствие от футбола. Прошлый сезон был тяжёлым для меня, и я многое узнал о себе, о том, что я могу сделать, чтобы облегчить себе жизнь, особенно в сборной Англии. Я стараюсь становиться всё лучше и лучше», – приводит слова Беллингема ВВС.

В текущем сезоне Беллингем сыграл семь матчей, в которых забил три гола и оформил две голевые передачи.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.

Ранее Беллингем назвал лучшего игрока в истории сборной Англии.

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Джуд Беллингем назвал лучшего игрока в истории сборной Англии