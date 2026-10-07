Джуд Беллингем высказался о своей игре после матча Лиги наций с Чехией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о своей игре после матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Чехией (3:0).

«Я получаю удовольствие от футбола. Прошлый сезон был тяжёлым для меня, и я многое узнал о себе, о том, что я могу сделать, чтобы облегчить себе жизнь, особенно в сборной Англии. Я стараюсь становиться всё лучше и лучше», – приводит слова Беллингема ВВС.

В текущем сезоне Беллингем сыграл семь матчей, в которых забил три гола и оформил две голевые передачи.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.

Ранее Беллингем назвал лучшего игрока в истории сборной Англии.