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7 октября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, товарищеские матчи, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты

Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, Испания победила Хорватию. Главное к утру
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Нападающий Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины, сборная Испании победила Хорватию в матче Лиги наций, сборная России в товарищеской игре сыграла вничью с Нигерией, упустив преимущество в два мяча. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины.
  2. Сборная Испании победила Хорватию в матче Лиги наций благодаря дублю Микеля Мерино.
  3. Сборная России сыграла вничью с Нигерией, упустив преимущество в два мяча.
  4. Криштиану Роналду опубликовал заявление по ситуации в сборной Португалии.
  5. Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Чехии в матче Лиги наций.
  6. СКА пропустил пять шайб и проиграл «Северстали» в домашнем матче.
  7. «Рейнджерс» победили в нью-йоркском дерби в НХЛ, у Гаврикова передача.
  8. Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.
  9. «Юта» в гостях обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, у Сергачёва ассистентский хет-трик.
  10. Ассист Марченко помог «Торонто» одолеть «Нэшвилл» в матче с девятью голами.
  11. «Вегас» разгромил на выезде «Сиэтл». У Барбашёва