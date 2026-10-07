Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, Испания победила Хорватию. Главное к утру
Нападающий Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины, сборная Испании победила Хорватию в матче Лиги наций, сборная России в товарищеской игре сыграла вничью с Нигерией, упустив преимущество в два мяча. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины.
- Сборная Испании победила Хорватию в матче Лиги наций благодаря дублю Микеля Мерино.
- Сборная России сыграла вничью с Нигерией, упустив преимущество в два мяча.
- Криштиану Роналду опубликовал заявление по ситуации в сборной Португалии.
- Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Чехии в матче Лиги наций.
- СКА пропустил пять шайб и проиграл «Северстали» в домашнем матче.
- «Рейнджерс» победили в нью-йоркском дерби в НХЛ, у Гаврикова передача.
- Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.
- «Юта» в гостях обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, у Сергачёва ассистентский хет-трик.
- Ассист Марченко помог «Торонто» одолеть «Нэшвилл» в матче с девятью голами.
- «Вегас» разгромил на выезде «Сиэтл». У Барбашёва