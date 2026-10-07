Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, Испания победила Хорватию. Главное к утру

Нападающий Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины, сборная Испании победила Хорватию в матче Лиги наций, сборная России в товарищеской игре сыграла вничью с Нигерией, упустив преимущество в два мяча. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».