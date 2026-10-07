«Мне не нравится праздновать поражение». Тренер Хорватии Билич — о матче с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 с Испанией (1:2).

«Мне не нравится праздновать поражение, но мы провели очень хороший матч, учитывая события последних дней. В игре против чемпионов мира приходится терпеть. В первом тайме мы действовали практически безупречно и должны были уходить на перерыв с преимуществом в два мяча, однако их вратарь не позволил своей команде окончательно выпасть из игры», — приводит слова Билича официальный сайт УЕФА.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы А3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорваты третьи с тремя очками, чехи без набранных баллов замыкают квартет.