Скалони эмоционально прокомментировал завершение карьеры Месси в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об эмоциях от прощального матча Лионеля Месси в команде против Бенина (3:0). 39-летний аргентинец забил и сделал две результативные передачи.

«Это был очень эмоциональный и в то же время грустный день, потому что он больше не будет играть в этой футболке. Для меня было мечтой тренировать его. Я сказал ему об этом сегодня при всех — с теми крохами сил, что у меня оставались. Думаю, любой аргентинец сказал бы то же самое. Это была мечта, которую мне удалось воплотить в жизнь. Я никогда в жизни не мог представить, что стану его тренером — тренером величайшего футболиста в истории. Он был лучшим на протяжении всей своей двадцатилетней карьеры и остаётся им до сих пор.

Мы бесконечно благодарны ему за то, что он дал нам возможность быть рядом с ним. Та слеза перед матчем была отчасти вызвана именно этим — меня переполняло множество мыслей. Будет по‑настоящему грустно больше не видеть его, ведь он оставляет после себя невероятное наследие. Мы, безусловно, будем двигаться дальше, потому что нужно идти вперёд. Сборная Аргентины продолжит свой путь, но таких футболистов, как он, больше не будет», — приводит слова Скалони Ole.

Всего на счету Месси 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.