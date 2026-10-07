Дубль Кейна — в видеообзоре разгромной победы Англии над Чехией в Лиге наций

Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

В составе победителей дублем отметился форвард Гарри Кейн. Ещё один мяч хозяев был забит чешским защитником Владимиром Цоуфалом в свои ворота, после прострела всё того же Кейна. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

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В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.