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Дубль Кейна — в видеообзоре разгромной победы Англии над Чехией в Лиге наций

Дубль Кейна — в видеообзоре разгромной победы Англии над Чехией в Лиге наций
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Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Цоуфал – 27'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 57'    

В составе победителей дублем отметился форвард Гарри Кейн. Ещё один мяч хозяев был забит чешским защитником Владимиром Цоуфалом в свои ворота, после прострела всё того же Кейна. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.

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