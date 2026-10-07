«Они наказали нас во втором тайме». Матео Ковачич — о матче с испанцами в Лиге наций

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 с Испанией (1:2).

«Невозможно быть довольным после поражения, но мы показали правильную реакцию — это было важно для нас после очень тяжёлых дней. Мы вышли с хорошим настроем, забили и могли забить второй. Когда не забиваешь такой команде, тебя наказывают, и они наказали нас во втором тайме», — приводит слова Ковачича официальный сайт УЕФА.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы А3. У Англии девять очков и вторая строчка. Хорваты третьи с тремя очками, чехи без набранных баллов замыкают квартет.