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«Время не властно над ним». Алексей Никитин — о Лионеле Месси

«Время не властно над ним». Алексей Никитин — о Лионеле Месси
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Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин высказался о завершении карьеры аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«На чемпионате мира — 2026 он отыграл блестяще. Можно сказать, что он переписал наше представление о том, что в его возрасте футболист не может так влиять на игру команды. Он показывал нам, что время не властно над ним. Для меня откровение, что он решил сейчас завершить карьеру в сборной. У меня есть сдержанная радость, что мы можем наблюдать за действиями этого футболиста», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счётом 3:0, а капитан команды отметился голом и двумя результативными передачами.

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