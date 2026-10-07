Победа Беларуси над Финляндией — в видеообзоре матча Лиги наций

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встречались сборные Беларуси и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Беларуси.

На первой минуте гол забил нападающий сборной Беларуси и «Акрона» Артём Шуманский. На 15-й минуте защитник Захар Волков не забил с пенальти. В следующем туре группового этапа Беларусь встретится с Сан-Марино 12 ноября, а Финляндия в этот же день проведёт матч с Албанией.

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Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.