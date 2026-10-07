Главный тренер сборной Чехии: нам противостояли лучшие команды мира

Главный тренер сборной Чехии Санти Дения высказался о четырёх поражениях в четырёх матчах Лиги наций. Чехи проиграли сборным Хорватии (1:2), Англии (дважды: 0:2 и 0:3) и Испании (1:3).

«Этот перерыв на матчи сборных получился очень тяжёлым: нам противостояли лучшие команды мира — Испания, Хорватия и Англия. Но это не может служить оправданием. Нам нужно прибавлять — и мне в первую очередь — во всём: в том, как мы доносим идеи, в игровом плане, в деталях.

Кейн любит футбол — в этом весь секрет. Он невероятный футболист, который прекрасно понимает игру. Английские болельщики должны гордиться им. Он один из лучших футболистов в мире, если оценивать его опыт, мастерство и личные качества. К тому же он настоящий джентльмен», — приводит слова Дении официальный сайт УЕФА.