Разгромная победа Швейцарии над Северной Македонией — в видеообзоре матча Лиги наций

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига В) сезона-2026/2027, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Северной Македонии. Встреча состоялась на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне. Матч завершился со счётом 3:0.

Счёт во встрече был открыт на 43-й минуте благодаря голу Фабиана Ридера. На 73-й минуте Йохан Манзамби удвоил преимущество хозяев поля с передачи Дана Ндоя. На 81-й минуте Дан Ндой забил третий мяч в ворота гостей.

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На данный момент сборная Швейцарии располагается на первом месте в группе 1 Лиги В с 12 очками, Северная Македонии находится на четвёртой строчке без набранных очков.