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Разгромная победа Швейцарии над Северной Македонией — в видеообзоре матча Лиги наций

Разгромная победа Швейцарии над Северной Македонией — в видеообзоре матча Лиги наций
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Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига В) сезона-2026/2027, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Северной Македонии. Встреча состоялась на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне. Матч завершился со счётом 3:0.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Северная Македония
1:0 Ридер – 43'     2:0 Манзамби – 73'     3:0 Ндой – 81'    

Счёт во встрече был открыт на 43-й минуте благодаря голу Фабиана Ридера. На 73-й минуте Йохан Манзамби удвоил преимущество хозяев поля с передачи Дана Ндоя. На 81-й минуте Дан Ндой забил третий мяч в ворота гостей.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На данный момент сборная Швейцарии располагается на первом месте в группе 1 Лиги В с 12 очками, Северная Македонии находится на четвёртой строчке без набранных очков.

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