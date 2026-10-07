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Тухель одержал 20 побед за наименьшее количество игр среди всех тренеров сборной Англии

Тухель одержал 20 побед за наименьшее количество игр среди всех тренеров сборной Англии
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Немецкий специалист Томас Тухель одержал 20 побед за наименьшее количество матчей среди всех тренеров в истории сборной Англии. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Вчера, 6 октября, сборная Англии обыграла национальную команду Чехии со счётом 3:0 в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Цоуфал – 27'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 57'    

53-летнему Томасу Тухелю понадобилось 26 игр, чтобы добыть 20 первых побед с национальной командой Англии. Он возглавил сборную Англии с 1 января 2025 года.

В матче с Чехией в составе англичан дубль оформил нападающий Гарри Кейн. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник национальной команды Чехии Владимир Цоуфал.

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