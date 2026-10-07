Дивеев подробно объяснил разницу между контрольными и официальными матчами сборной России

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о разнице между товарищескими и официальными матчами национальной команды.

— Как человек, который застал в сборной России ещё официальные матчи, у тебя есть ощущение, что после разбана это будет самая мотивированная команда в мире?

— Мы, конечно, будем очень хотеть. Но, поймите, я не знаю, как мы будем выглядеть с испанцами или французами. Мы сейчас играем со сборными топ-30 и ниже. Официальные и товарищеские игры — совсем разное. Мы в товарищеских матчах вон сейчас в штрафной играем в квадрат «пять на два» с Нигерией, а они у нас мяч отобрать не могут. А теперь вспомните нашу последнюю официальную игру с хорватами в отборе. У нас там самая короткая передача была длиной в 40 метров. В плане желания и хотения — мы все хотим и мечтаем вернуться, но я не знаю, как будет на практике с точки зрения самой игры.

— Головин считает, что мы сможем тягаться и с испанцами.

— Я тоже верю, но как будет — не знаю. Вот нас допустят, я тебе сразу же после первого официального матча дам ответ на твой вопрос.

— Ты веришь, что ещё застанешь?

— Надеюсь, очень хотелось бы, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.