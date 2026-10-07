Олег Романцев оценил возвращение Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал»

Российский тренер Олег Романцев высказался о возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».

— Как вы восприняли возвращение Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал»? И не скажется ли его семилетняя пауза в профессии на тренерской работе? Тем более что дважды в одну реку входить рискованно.

— Начну с реки, в которую дважды входить не советуют. Здесь можно не волноваться. Прежде чем принять какое-то решение, Дима всегда взвешивал все за и против.

Что касается паузы, то для людей нашей профессии это вещь неприятная. Но ведь всё это время Аленичев не уходил из большого футбола — жил им, общался с людьми. А значит, был в курсе происходящих в нём перемен. Ещё это было время раздумий, возможность взглянуть на профессию со стороны, сделать выводы. Мы частенько встречались, вспоминали прошлое, обсуждали текущие футбольные события. Чувствовалось, что он готовится к возвращению к работе. И в ближайшее время обязательно поговорим, какой он её сейчас представляет.

Думаю, предложение от «Арсенала» было сделано ему не только потому, что команда требует перемен в турнирной таблице. Знаю, в Туле по сей день помнят, как ещё совсем молодой тренер Аленичев, возглавив команду из любительской лиги, дошёл с ней до высшего дивизиона. Что удаётся не каждому. А для него это стало ещё и большой школой. Скорее всего, это и заставило Аленичева откликнуться на предложение туляков, которые его помнят и уважают, — приводят слова Романцева «Известия».

«Арсенал» объявил о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера 15 сентября 2026 года. Ранее он возглавлял клуб в период с 2011 по 2015 год.