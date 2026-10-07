Спасительный гол Нуралы Алипа — в видеообзоре матча Казахстан — Фарерские острова

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига С) сезона-2026/2027, в котором встречались национальные команды Казахстана и Фарерских островов. Встреча состоялась на стадионе «Астана Арена» в Астане. Матч завершился со счётом 2:2.

Видеообзор матча:

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Гости открыли счёт на 22-й минуте после точного удара Петура Кнудсена, результативную передачу отдал Йоаннес Бьярталид. На 63-й минуте Геза Давид Тури удвоил преимущество Фарерских островов. Сборная Казахстана сократила отставание на 69-й минуте благодаря голу Сергея Малого. На 76-й минуте Нуралы Алип с передачи Максима Самородова забил второй мяч хозяев поля, сделав счёт равным.