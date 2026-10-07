Журналист сообщил, кто будет судить ближайший матч «Барселона» — «Реал» Мадрид

Журналист Роберто Гомес рассказал, что на матч 10-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» — «Реал» Мадрид будет назначен арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Встреча состоится 25 октября. Команды будут играть на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало игры — в 23:00 мск.

«Эрнандес Эрнандес будет судить «эль класико», — приводит слова Гомеса Marca.

«Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Барселона» располагается на первой строчке, заработав 21 очко за аналогичное количество игр. «Барселона» является действующим чемпионом страны.