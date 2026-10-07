Александр Бубнов определил топ-5 команд РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил пятёрку лучших команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по состоянию на сегодняшний день.

— Пока это самые топовые команды, на ваш взгляд, — «Краснодар» и «Зенит»?

— Нет, ну «Краснодар» и «Зенит» — они по ресурсу. Но по игре, по качеству игры сейчас очень хорошо «Динамо» выглядит. «Динамо» даже лучше «Спартака» выглядит. Больше того, у них не такие большие потери в сборных были. И достаточно уверенно игры контрольные провели. Поэтому… «Динамо», «Спартак» и ЦСКА — это те команды, которые, во-первых, от «Краснодара» всего на два очка отстают. И те команды, которые могут и «Краснодар», и «Зенит» обыграть в очных встречах. Поэтому вот топ-5 команд Российской Премьер-Лиги, которые сейчас, на данный момент, могут претендовать на чемпионство, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».