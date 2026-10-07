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Видеообзор матча Лиги наций Шотландия — Словения

Видеообзор матча Лиги наций Шотландия — Словения
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В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА между национальными командами Шотландии и Словении. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый мяч в игре забили хозяева поля: на 31-й минуте отличился Райан Кристи с передачи Оливера Макбарни. Во втором тайме словенская сборная ответила двумя голами. На 56-й минуте Алёша Матко сравнял счёт после паса Даниэля Штурма. На 71-й минуте Штурм сам забил мяч в ворота шотландцев, результативную передачу отдал Матко.

На данный момент Шотландия занимает третье место в группе 1 Лиги В с четырьмя очками, Словения располагается на второй строчке с семью очками.

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