Олег Романцев высказался о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Российский тренер Олег Романцев высказал мнение о переходе полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». О трансфере было объявлено 20 августа 2026 года.

«Мне как простому болельщику тоже жаль, что чемпионат потерял такого яркого футболиста. Но лишать его мечты попробовать себя в Европе было бы неправильно. Просто давайте надеяться, что это пойдёт на пользу сборной. Так что давай, Лёша, сражайся и дерзай!» — приводят слова Романцева «Известия».

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 21-летний Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов.