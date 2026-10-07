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Олег Романцев высказался о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Олег Романцев высказался о переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
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Российский тренер Олег Романцев высказал мнение о переходе полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». О трансфере было объявлено 20 августа 2026 года.

«Мне как простому болельщику тоже жаль, что чемпионат потерял такого яркого футболиста. Но лишать его мечты попробовать себя в Европе было бы неправильно. Просто давайте надеяться, что это пойдёт на пользу сборной. Так что давай, Лёша, сражайся и дерзай!» — приводят слова Романцева «Известия».

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 21-летний Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов.

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