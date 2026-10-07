«Динамо» объявило об уходе Гагнидзе

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило, что полузащитник Лука Гагнидзе покидает клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Лука Гагнидзе покидает «Динамо». Клуб и грузинский полузащитник договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Мы благодарим Луку за время, проведённое в нашем клубе, и желаем ему удачи в будущей карьере!» — написала пресс-служба бело-голубых.

Гагнидзе принадлежал «Динамо» с 2021 года. За это время он принял участие в 55 встречах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также в России он играл за «Урал» и «Крылья Советов» на правах аренды. В прошлом сезоне на правах аренды он выступал за испанскую «Гранаду».