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«Это позор». Лука Модрич — о скандале вокруг Криштиану Роналду

«Это позор». Лука Модрич — о скандале вокруг Криштиану Роналду
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде. Криштиану покинул расположение сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«То, что происходит, это позор. Криштиану заслуживает настоящего решения в сложившейся ситуации, будь то продолжение [карьеры в сборной] или достойное прощание. Он заслуживает большого прощания. Он величайший игрок сборной Португалии», — приводит слова Модрича Madrid Xtra в социальной сети X.

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