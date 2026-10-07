«Это позор». Лука Модрич — о скандале вокруг Криштиану Роналду

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде. Криштиану покинул расположение сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«То, что происходит, это позор. Криштиану заслуживает настоящего решения в сложившейся ситуации, будь то продолжение [карьеры в сборной] или достойное прощание. Он заслуживает большого прощания. Он величайший игрок сборной Португалии», — приводит слова Модрича Madrid Xtra в социальной сети X.