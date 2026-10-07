Игорь Дивеев объяснил, почему не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за титул РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев объяснил, почему не считает московский «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионский титул Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Ты говорил, что не видишь в «Спартаке» конкурента за титул. Объясни по-футбольному — почему?

— В матче с нами да, они доминировали, во втором тайме играли по счёту. Но на дистанции я не вижу ничего в их игре, что может доставить проблем на дистанции, чтобы они были конкурентом. У них вся игра заключена на одном футболисте — Барко. Если Барко нет, они начинают терять очки, пропадает острота в атаке, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После девяти стартовых туров «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, а «Зенит» идёт на пятой строчке.