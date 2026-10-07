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Круговой обратился к болельщикам, в шутку назвав себя игроком уровня Пеле и Марадоны

Круговой обратился к болельщикам, в шутку назвав себя игроком уровня Пеле и Марадоны
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Футболист сборной России Данил Круговой обратился с благодарностью к болельщикам после матчей в осеннюю паузу, в шутку назвав себя игроком уровня Пеле и Марадоны. В сентябре и октябре россияне играли с Ираном, Намибией и Нигерией. Иранцев россияне обыграли 2:0, намибийцев — 6:0. С нигерийцами команда Карпина сыграла вничью — 3:3.

«Ночью вернулись в Москву! Спасибо болельщикам, что забивали полные стадионы во всех городах. Я рад, что тренер выпустил во всех трёх играх игрока уровня Пеле и Марадоны. Поэтому был рад сыграть и с Ираном, и с Намибией, и с Нигерией. А теперь готовимся к «Родине», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

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