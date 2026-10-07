Олег Романцев высказал мнение о серии ничьих «Краснодара» в РПЛ

Российский тренер Олег Романцев высказался о серии ничейных матчей «Краснодара» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В трёх последних играх «Краснодар» поделил очки с самарскими «Крыльями Советов» (2:2), тольяттинским «Акроном» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

— После домашней ничьей с «Акроном» пошли разговоры, что «Краснодар» затрясло. Как считаете, это издержки психологической усталости лидера, ни разу ещё не проигравшего в чемпионате, или признак самоуверенности? Ведь до этого они ещё и удивили ничьей с «Крыльями».

— Понятно, что на фоне такого мощного старта «Краснодара» его ничьи с командами второго плана у многих вызвали удивление. А у своих фанатов — ещё и тревогу. Причины здесь могут быть самыми разными. Но это нисколько не результат самоуверенности или недооценки соперника. «Быки» всегда бьются только за победу. Потому игра вполноги — не для команды уже закалённых бойцов. Взять хотя бы выигрыш в гостях у «Спартака», где поначалу южане уступали в счёте. Да и то, как уверенно они ворвались в сезон без ушедшего Сперцяна и травмированного Кордобы, ещё раз подтвердило характер, без которого чемпионами не становятся.