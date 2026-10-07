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Бубнов назвал трёх фаворитов чемпионата Европы — 2028

Бубнов назвал трёх фаворитов чемпионата Европы — 2028
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Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какие национальные европейские команды, по его мнению, будут бороться за победу на предстоящем чемпионате Европы — 2028. Турнир пройдёт в Великобритании с 9 июня по 9 июля.

«Смотрите… Элита, суперсильные сборные, три сборные, которые будут бороться за первенство на чемпионате Европы. [Это] Испания, Франция и Англия. Вот. Португалия… Это такой скрытый фаворит, но я в них не верю. У них такого ресурса нет, хотя игроки очень сильные. И причём сейчас без Криштиану играют и лучше без него выглядят», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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