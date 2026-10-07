Орлов объяснил, почему Лечи Садулаев не нужен «Зениту»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему атакующий полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не нужен санкт-петербургскому «Зениту».

«Стоит ли «Зениту» присмотреться к Лечи Садулаеву? Да нет, не надо. Конечно, он хороший футболист. Но мы должны сами воспитать такого, понимаете? У нас есть способные игроки, например, Шилов, Кондаков и другие ребята есть на подходе. Не надо из других клубов брать, потому что лучше своих воспитать. Всё-таки, когда они в своём клубе, в своей системе, это приветствуется. Мы же видим, как сейчас Сергей Семак постоянно приглашает молодых ребят. Тренер даёт возможность, а дальше всё зависит от них самих. Они должны стать профессионалами. Поэтому Садулаев неплох для России, но мы должны брать с перспективой на Европу», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».