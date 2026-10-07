«Когда ты большой, на тебя охотятся». Балотелли — об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли прокомментировал скандал вокруг «горожан». Ранее английский клуб был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Итальянский форвард выступал за «Сити» с 2010 по 2013 год.

«Знаете, когда ты маленький, люди не знают, кто ты такой, и им плевать… Даже если ты совершаешь мошенничество. Но когда ты становишься большим? Они обязаны охотиться. Вот в каком положении сейчас находится «Манчестер Сити». И я знаю, что они будут сражаться до победного конца. Только так ты становишься чемпионом… Которыми они и являются»,— приводит слова Балотелли Topskills Sports UK в социальной сети X.