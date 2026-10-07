Карпукас рассказал, к чему пришлось привыкать после перехода из «Локомотива» в «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артём Карпукас высказался об адаптации в команде после перехода из московского «Локомотива». 24-летний Карпукас подписал контракт с «Зенитом» 21 августа 2026 года.

— Как опишешь первые месяцы в «Зените»? Было ли что-то, к чему пришлось привыкать после «Локомотива»?

— Пришлось привыкать к тому, что с «Зенитом» всегда все играют в закрытый футбол. Против «Локомотива» так никто не закрывался, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Всего в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Артём Карпукас провёл восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.