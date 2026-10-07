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«Задрот чуть-чуть». Молодые игроки «Зенита» Шилов и Кондаков описали друг друга

«Задрот чуть-чуть». Молодые игроки «Зенита» Шилов и Кондаков описали друг друга
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Молодые футболисты «Зенита» Вадим Шилов и Даниил Кондаков описали друг друга в новом выпуске «СБГ ШОУ».

Кондаков заявил, что Шилов многим не нравится, потому что они не понимают Вадима: «Ну, это на самом деле многогранный человек, удивительный, я бы сказал (смеётся). Его тяжело на самом деле описать, но многим он не нравится… Но не знаю, я думаю, что его просто надо уметь понимать».

Шилов назвал Кондакова «умным» и «задротом»: «Умный. Ну, задрот чуть-чуть. Задрот. Ну, смешной, сто процентов. Смешной и трудолюбивый, как я, наверное».

Напомним, после девяти стартовых туров «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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