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Воспитанники «Зенита» Кондаков и Шилов оценили роль Аршавина в их становлении как игроков

Воспитанники «Зенита» Кондаков и Шилов оценили роль Аршавина в их становлении как игроков
Комментарии

Молодые футболисты санкт-петербургского «Зенита» Вадим Шилов и Даниил Кондаков рассказали о роли Андрея Аршавина в их становлении как игроков. Аршавин — выпускник академии «Зенита».

— Андрей Сергеевич Аршавин. Его роль в твоём становлении как футболиста?

Шилов: Подсказы, постоянные пихачи были разные. Что я не забиваю, всё такое.
Кондаков: Да на самом деле, ну, стоит сказать, что, наверное, лучше всех к нам [относится]. Наверное, правда, что всегда там мы были близки с ним, так сказать, что мы постоянно шутим. Я говорю, нас если втроём собрать, то там не будет никто молча [сидеть], там все будут друг друга травить, и как бы и он никогда не обижается, если мы можем над ним подшутить, что-то сказать. Он никогда [не обижается]. Я сейчас сюда (на базу «Зенита». – Прим. «Чемпионата») приеду, увижу его, мы постоянно постоим, о чём-нибудь поговорим, он мне какие-нибудь шутки пошутит, порассказывает. Даже когда, помню, вот на том поле тренировались, мы все тренировались, [когда играли в] ЮФЛ-2. Когда там чемпионский сезон, мы сумасшедшие рекорды били, Аршава постоянно приходил. Я дума