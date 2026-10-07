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«Жезуш подписал себе приговор». Джеррард — о скандале вокруг Роналду в сборной Португалии

«Жезуш подписал себе приговор». Джеррард — о скандале вокруг Роналду в сборной Португалии
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Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о ситуации вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду. Накануне, 6 октября, Роналду выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий в национальной команде, косвенно обвинив в конфликте главного тренера Жорже Жезуша.

«Я думаю, что Жорже Жезуш только что подписал себе приговор к увольнению, потому что Роналду — это большая величина, он сила, Роналду — это целая нация и никто не идёт против целой нации. То же самое произошло с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед», и его карьера была навсегда разрушена. Вы должны уважать своих игроков так же, как они уважают вас как тренера. Я думаю, в этом была проблема между Роналду и Жезушем. Я желаю ему всего наилучшего, но я знаю, что для Жезуша это плохо кончится», — приводит слова Джеррарда FullTime Report в соцсети X.

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