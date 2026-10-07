Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о состоянии игроков перед рестартом РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии игроков перед рестартом сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 10-го тура чемпионата России красно-зелёные сыграют с «Факелом».

«Общая масса игроков вернулась в строй и занимается полноценно. Мостовой работает индивидуально, но ничего критичного. Сильянов тренируется отдельно. В РПЛ не только у «Факела» искусственный газон, но ещё и в Оренбурге. На каких-то отдельных футболистов это может влиять, но в целом я никаких противопоказаний не вижу. Работаем по плану», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.