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Главный тренер «Локомотива» Галактионов: у команды нет паники или стресса

Главный тренер «Локомотива» Галактионов: у команды нет паники или стресса
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о настроении в команде перед возобновлением чемпионата России. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков за девять матчей.

«У команды нет паники или стресса. Ребята спокойно готовятся и тренируются. Большая группа игроков ушла, а новые пришли только под закрытие окна. В этом был небольшой психологический момент, но и он уже закрылся. Ничего не мешает нам спокойно работать и пройти эту турбулентность», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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