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Кондаков предположил, почему другие воспитанники не смогли пробиться в основу «Зенита»

Кондаков предположил, почему другие воспитанники не смогли пробиться в основу «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков предположил, почему у других воспитанников санкт-петербургского клуба не получалось пробиться в основной состав сине-бело-голубых.

— Вы с Шилом первые ребята, кто приблизился прямо к основе за последний год. У тебя есть понимание, почему это получилось именно у вас и почему не получается у других ребят уже 20 лет примерно?
— Да не знаю, тут тяжело сказать. Мне кажется, это всегда у всех как бы индивидуально, даже вот, ну, взять нашу ситуацию с Вадиком, он же ушёл раньше в основную команду, я как бы в «Зените-2» был. И я вот понимаю, что, например, ну, поиграв в «Зените-2» во Второй лиге, я тоже ещё что-то для себя взял там в плане борьбы. Как бы ещё прошло время, я подготовился ещё лучше, когда приходил уже к основной команде. А Шил мог раньше. Я думаю, что это очень индивидуально.

Но мне кажется, что всё равно, наверное. Многое ещё говорит о хорошем отношении. Но вот то, что мы иногда разговариваем с Филом, типа, он вот он нам тоже говорил, что как бы те же бразильцы, они будут к тебе хорошо относиться, если сами видят в тебе потенциал. А в основной команде особенно не пр