Шилов и Кондаков из «Зенита» ответили, можно ли считать их «новыми Аршавиным и Кержаковым»

Игроки санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков и Вадим Шилов высказались о сравнениях с бывшими футболистами сине-бело-голубых Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.

— Шилов и Кондаков — новые Аршавин и Кержаков?

Кондаков: Не знаю, я всё равно думаю, что мы разные, как минимум по позициям, но если брать, так сказать, обобщённо, ну, общий план футболистов, то, я думаю, да. Ну, по крайней мере, надеюсь на это, что мы повторим их.

Шилов: Нет. Ну, мне кажется, ну, смысла нет сравнивать нас с Аршавиным и Кержаковым, вообще другое время было. Мне кажется, мы те, кто мы есть, — сказали футболисты в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».