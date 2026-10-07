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Шилов — о значимости Аршавина для России: его узнают в Америке, это уже о чём-то говорит

Шилов — о значимости Аршавина для России: его узнают в Америке, это уже о чём-то говорит
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Нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о значимости экс-футболиста сине-бело-голубых Андрея Аршавина. В составе «Зенита» Аршавин выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).

— Ты родился в 2008 году, это пик Аршавина в «Зените», в сборной. Ну, игру Андрея Сергеевича ты не видел.
— Вообще нет.

— А ты понимаешь его значимость как игрока для России в целом?
— Ну, в принципе, да. Ну, грубо говоря, [по тому], что сейчас с ним происходит, что о нём говорят, и это уже понятное дело, что его узнают там где-то в Америке, не знаю. Это уже о чём-то говорит.

— То есть ты понимаешь, что это, ну, в целом лучший футболист в истории России был?
— Ну да, в принципе, да, он считается лучшим, — сказал Шилов в новом выпуске «СБГ ШОУ».

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