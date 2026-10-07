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«Чего ты выпендриваешься?» Бубнов — о конфликте Криштиану Роналду с Жорже Жезушем

«Чего ты выпендриваешься?» Бубнов — о конфликте Криштиану Роналду с Жорже Жезушем
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал конфликт между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и нападающим команды Криштиану Роналду.

— В конфликте Роналду — Жорже Жезуш вы принимаете сторону тренера?
— Конечно. Какой бы ты звёздный [игрок] ни был, ты не имеешь права так себя вести. Тем более что ты заранее с ним договорился, когда будешь играть, а когда нет.

— Они договорились на полчаса в матче с Данией...
— А он решил, что не надо! О твоём здоровье [беспокоится]… Он тебя хорошо знает, ты его приглашал туда, к арабам. У вас хорошие отношения. Чего ты выпендриваешься? Он уже берега тоже потерял, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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