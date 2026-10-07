«Чего ты выпендриваешься?» Бубнов — о конфликте Криштиану Роналду с Жорже Жезушем

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал конфликт между главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем и нападающим команды Криштиану Роналду.

— В конфликте Роналду — Жорже Жезуш вы принимаете сторону тренера?

— Конечно. Какой бы ты звёздный [игрок] ни был, ты не имеешь права так себя вести. Тем более что ты заранее с ним договорился, когда будешь играть, а когда нет.

— Они договорились на полчаса в матче с Данией...

— А он решил, что не надо! О твоём здоровье [беспокоится]… Он тебя хорошо знает, ты его приглашал туда, к арабам. У вас хорошие отношения. Чего ты выпендриваешься? Он уже берега тоже потерял, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».