39-летний Педро Родригес объявил о завершении карьеры

Испанский футболист Педро Родригес в социальной сети сообщил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока был итальянский «Лацио».

«Чувствую, что время пришло. Время сделать шаг вперёд и начать новую главу в моей жизни. Я ухожу с гордостью за то, что воплотил свою мечту в жизнь, и с благодарностью ко всем, кто был рядом и помог этому осуществиться. Спасибо тебе, футбол, за то, что делал меня таким счастливым», — написал Родригес.

Ранее Педро Родригес выступал за итальянскую «Рому», английский «Челси» и испанскую «Барселону». В составе сборной Испании Родригес стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).