Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Новое соглашение между «канонирами» и испанским специалистом рассчитано до 2030 года. Также были продлены контракты с членами тренерского штаба Артеты.

44-летний специалист возглавил «Арсенал» в 2019 году. Для Микеля эта работа стала первой на взрослом уровне в качестве главного тренера. Ранее он был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Под руководством Артеты «канониры» стали победителями английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. Также «Арсенал» под руководством испанца выиграл Кубок Англии и трижды выигрывал Суперкубок страны.