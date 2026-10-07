15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом»

Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом»
Комментарии

Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Новое соглашение между «канонирами» и испанским специалистом рассчитано до 2030 года. Также были продлены контракты с членами тренерского штаба Артеты.

44-летний специалист возглавил «Арсенал» в 2019 году. Для Микеля эта работа стала первой на взрослом уровне в качестве главного тренера. Ранее он был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Под руководством Артеты «канониры» стали победителями английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. Также «Арсенал» под руководством испанца выиграл Кубок Англии и трижды выигрывал Суперкубок страны.

Материалы по теме
«Это позор». Лука Модрич — о скандале вокруг Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android