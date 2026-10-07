«Только «ПСЖ» сможет позволить». Кахигао — об отступных в контракте Барко со «Спартаком»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о продлении контракта с полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко.

— Переподписание контракта с Барко. Были некоторые нюансы. Можете открыть детали? Есть ли отступные?

— Важно понимать, что ведение переговоров по трансферам и по контрактам отличается сегодня от того, как было 10-15 лет назад. У нас было соглашение с агентом несколько месяцев назад. Были договорённости. Но были определённые технические моменты, которые нужно было уладить. Я не буду их разглашать. Пока все дела не будут улажены, то контракт не будет продлён. Обе стороны сейчас счастливы. У нас была уверенность, что мы доведём дело до продления.

— Есть ли отступные?

— Очень-очень высокие. Может, только «ПСЖ» сможет позволить, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.