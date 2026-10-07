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«Однозначно самые длинные». Кахигао — о переговорах «Спартака» по новому контракту с Барко

«Однозначно самые длинные». Кахигао — о переговорах «Спартака» по новому контракту с Барко
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко. О подписании нового соглашения с аргентинцем было объявлено в понедельник, 5 октября. Срок нового контракта — четыре года.

— Были ли переговоры по продлению с Барко самыми трудными для вас?
— Не могу сказать, что самые сложные. Однозначно самые длинные. Переговоры бывают разные. Барко — важный игрок для команды. Надеемся, что будет выступать на высоком уровне. У него прекрасные отношения в коллективе. Особенные отношения с болельщиками. Сложные ли были переговоры? Однозначно да. Сейчас много юридических деталей, которые нужно сверить. Обе стороны счастливы, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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