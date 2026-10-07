Спортдиректор «Спартака» Кахигао прокомментировал информацию о желании подписать Головина

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об информации о желании клуба подписать полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

«Хороший, прекрасный игрок. Но он принадлежит другому клубу. Это будет неэтично. Надеюсь, что вы меня поймёте. Это футболист другого клуба. Было бы проявлением неуважения. Да, Головин — хороший игрок. Он может заиграть в любом российском клубе. Но были переговоры или нет — это личная история», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне чемпионата Франции 30-летний Александр Головин провёл пять матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету одна игра и один гол в Лиге конференций. Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из московского ЦСКА.