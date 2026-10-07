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«Это было невозможно». Кахигао — о Дзюбе в «Спартаке»

«Это было невозможно». Кахигао — о Дзюбе в «Спартаке»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что нападающий Артём Дзюба не мог оказаться в московском клубе. Ранее форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента. Позднее Дзюба сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.

«Нет, это было невозможно», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий. В ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России (179 голов) и сборной России (31 гол).

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