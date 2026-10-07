Спортдиректор «Спартака» Кахигао не считает ошибкой трансфер Гарсии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что не считает трансфер нападающего Ливая Гарсии в московский клуб ошибкой.

«Ливай в «Спартаке» — это не было ошибкой. Если посмотрим на игру в прошлом сезоне, то он был одним из лучших. Предыдущий тренер очень хотел его. Если говорит о спекуляциях из Греции, то это смешно. Он наш футболист. У него есть опция выкупа. За аренду мы тоже получили. Если будут соглашения, то оно будет. Если нет, то вернётся к нам», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Форвард является игроком «Спартака» с февраля 2025 года. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. На правах аренды Ливай играет за «Панатинаикос». У греческого клуба есть право выкупа игрока.