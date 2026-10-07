Спортдиректор «Спартака» Кахигао отреагировал на слухи о желании подписать Самородова

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об информации о желании клуба подписать нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова.

«Самородов, как известно, игрок «Ахмата». Ещё раз повторю, игрок другого клуба. С моей стороны было бы неуважительно комментировать это», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 24-летний Максим Самородов провёл восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету одна игра и один забитый мяч в Фонбет Кубке России. Самородов выступает за «Ахмат» с 2024 года.