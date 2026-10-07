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Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал, как ведёт переговоры по трансферам

Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал, как ведёт переговоры по трансферам
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал, как ведёт переговоры по трансферам.

— Вы в августе находились в России. Вас в этом упрекают — как вы ведёте переговоры. Что можете сказать на это?
— Как я веду переговоры — я могу позвонить и пообщаться. Был ли я весь август в Москве? Нет. Я не отчитываюсь. Даже моя жена, находясь в Испании, не может сказать, где я. Если нужно, то я еду. Бывают такие сделки, которые можно завершить без личного присутствия.

Важно добавить, что если мы говорим о трансферах в августе-сентябре, то это результат большой работы до этого. Да, иногда нужно поехать лично и завершить сделку. Есть очень большой период подготовки, который не все видят.

— Есть ли пример личного присутствия при завершении сделки?
— Конечно, такие трансферы были, но никто об этом не расскажет, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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