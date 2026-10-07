Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос о новом контракте с клубом

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о новом контракте с клубом. Он заявил, что сейчас не думает о пролонгации сотрудничества, так как полностью сконцентрирован на работе.

«Никогда не думаю о своём контракте. На мой взгляд, это не так важно сегодня. Сейчас не тот момент, когда нужно садиться и обсуждать», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Испанский специалист Франсис Кахигао был назначен спортивным директором московского «Спартака» 3 января 2025 года. Срок его контракта рассчитан на 2,5 года. Соглашение с 55-летним испанцем действует до 30 июня 2027 года.