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Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос о новом контракте с клубом

Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос о новом контракте с клубом
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о новом контракте с клубом. Он заявил, что сейчас не думает о пролонгации сотрудничества, так как полностью сконцентрирован на работе.

«Никогда не думаю о своём контракте. На мой взгляд, это не так важно сегодня. Сейчас не тот момент, когда нужно садиться и обсуждать», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Испанский специалист Франсис Кахигао был назначен спортивным директором московского «Спартака» 3 января 2025 года. Срок его контракта рассчитан на 2,5 года. Соглашение с 55-летним испанцем действует до 30 июня 2027 года.

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